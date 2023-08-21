Зеленский выступил в парламенте Дании

Президент Владимир Зеленский обратился к членам парламента Дании Фолькетинга, поблагодарив за оказанную помощь и заверив в том, что Украина благодаря поддержке выстоит в борьбе против РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Выступление Зеленского несколько раз прерывали аплодисменты членов парламента и гостей.

"Сейчас российское зло бьет болью и смертями по украинским городам и селам и открыто говорит, что Украиной не ограничится. Затем после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу и дальше в мир. Я уверен, что вы слышите это из Москвы. Все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит", – сказал президент.

По его словам, в таком случае международное право уже не удастся реанимировать и каждая из демократий мира может стать мишенью. Однако, подчеркнул Зеленский, Украина выстоит.

"Когда Путин отдал приказ о своем вторжении он верил только в длину колонн своей бронетехники, в силу взрывов российских ракет, что жестокость способна переписать историю континента. Он верил в насилие и именно поэтому он слабее", – подчеркнул он.

Зеленский перечислил виды вооружений, которые Дания предоставила Украине. Отметив, что Украина проходит путь от Javelin до Patriot и F-16.

"Полномасштабное российское зло сейчас отходит под ударами тех, кого Россия всегда только презирала и презирая ошибалась. Но люди сейчас не ошибаются, когда презирают ее, такую Россию, которая распространяет зло, которая хочет насилием подменить закон", – заявил он.

Зеленский также выразил благодарность Дании за помощь в процессе восстановления Украины уже сейчас.

В рамках визита в Данию запланирована также встреча супругов Зеленских с королевой Маргрете, а также с кронпринцем и его женой.

После полудня также ожидается выступление Зеленского на лестнице Фолькетинга перед представителями общественности.

Ранее премьер Дании Метте Фредериксен объявила, что Дания решила передать Украине 19 истребителей F-16.

Во время визита в Нидерланды Зеленский объявил, что Украина получит 42 истребителя F-16 после того, как украинские пилоты и инженеры завершат обучение.