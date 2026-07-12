Польша готова помочь Украине с модернизацией МиГ-29

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал о прогрессе в реализации соглашения, согласно которому Украина должна получить польские истребители МиГ-29, а Украина в обмен на это должна предоставить доступ к технологиям в сфере беспилотных систем.

Заявление главы польского оборонного ведомства приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Камыш также прокомментировал сообщения, согласно которым у Украины были оговорки относительно технического состояния польских МиГов, заявив о готовности помочь с модернизацией самолетов.

"Мы открыты для обсуждения: если Украина видит необходимость в модернизации, мы, безусловно, можем здесь помочь, но расходы в этом случае должны покрывать украинское государство или союзные государства, которые захотят взять на себя эти расходы", – сказал он.

По словам министра, достичь соглашения по этому вопросу реально, но "должен соблюдаться принцип взаимности".

Косиняк-Камыш также подчеркнул, что "безусловно, хороших новостей гораздо больше, чем было еще несколько дней назад".

"Украинская сторона вернулась к переговорам, я открыт для диалога, но должен соблюдаться принцип взаимности, принцип настоящей солидарности", – отметил глава польского Минобороны.

В конце июня Косиняк-Камыш говорил, что Украина отказалась от соглашения "МиГи в обмен на дроны". Через несколько дней он сказал, что это произошло из-за исторического спора между Киевом и Варшавой.