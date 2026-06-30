Глава Минобороны Польши заявляет, что Украина отказалась от соглашения "МиГи в обмен на дроны"

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что Украина отказалась от соглашения, согласно которому польская сторона должна была передать истребители МиГ-29 в обмен на доступ к технологиям в сфере беспилотных систем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава польского оборонного ведомства заявил в эфире Polsat News.

Косиняк-Камыш признал, что потенциал Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов очень велик, а недавно Украина начала сотрудничество в этой области с партнерами из Ближнего Востока.

"Я предложил, как мне кажется, вполне партнерский подход: МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала согласились, но не выполнили условие, поэтому для Украины нет МиГов, поскольку в Польше нет ни дронов, ни возможностей для их использования", – отметил министр.

По его словам, украинцы "очень хорошо" разбираются в сфере производства дронов.

Косиняк-Камыш также добавил, что нынешнее правительство гораздо более решительно подходит к вопросу об Украине, чем его предшественники.

"В отличие от предыдущего правительства, мы не говорим только о том, что будем оказывать финансовую помощь, но и ожидаем соблюдения принципа солидарности. Принцип солидарности – ты помогаешь, но также, когда твой партнер видит, что может тебя поддержать, может предложить новые решения, ты делишься с ним этой информацией", – отметил он.

В конце прошлого года стало известно, что Польша обсуждает с Украиной передачу истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к некоторым ракетным и беспилотным технологиям.

Министр обороны Михаил Федоров в январе заявил, что Украина и Польша углубляют сотрудничество в оборонной сфере, в частности в вопросе укрепления Воздушных сил, и будут совместно работать над модернизацией истребителей МиГ-29, которые польская сторона планирует передать.

В июне в польском Минобороны сообщили, что между Польшей и Украиной продолжаются переговоры о запланированной передаче истребителей МиГ-29, которые страна обменяет на беспилотные технологии Киева.

В ведомстве тогда пояснили, что поставки самолетов еще не состоялись, поскольку Польша ожидает решения вопроса о передаче украинских беспилотных технологий.