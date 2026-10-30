МИД о двух МиГ-29 из Польши: "Работаем над их получением"

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий подтвердил информацию о том, что Польша готовится передать Украине два истребителя МиГ-29 советского производства.

Об этом он заявил во время общения с журналистами 30 октября, пишет корреспондент "Европейской правды".

Пресс-секретарь МИД прокомментировал появившуюся в польских СМИ информацию о том, что страна передаст Украине два истребителя советского производства.

"Я могу подтвердить, что мы работаем с польской стороной над получением двух МиГ-29", – подчеркнул Тихий.

По его словам, по этому вопросу ведется взаимодействие между военными.

"Я могу подтвердить, что на данный момент проблем с поставкой нет, и мы благодарим Польшу за ее военную помощь", – добавил пресс-секретарь.

Напомним, ранее польские СМИ сообщили, что страна готовится передать Украине два истребителя МиГ-29 советского производства.

В августе посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью "Европейской правде" рассказал, что диалог с польской стороной по поводу истребителей МиГ-29 продолжается, но их передаче пока препятствуют несколько препятствий.

В конце июня министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Украина отказалась от соглашения "МиГи в обмен на дроны". Через несколько дней он сказал, что это произошло из-за исторического спора между Киевом и Варшавой.

Но уже в июле Косиняк-Камыш заявил, что достичь соглашения по этому вопросу реально.

Позже он заявил, что Болгария хотела бы купить польские самолеты МиГ-29, в которых заинтересована Украина, но Варшава по-прежнему не отказывается от попыток договориться с Киевом.