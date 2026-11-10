В Польше говорят о согласии Пентагона на создание постоянной базы США, но последнее слово за Белым домом

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Пентагон дал предварительное согласие на создание в стране постоянной американской военной базы, но окончательное решение должен принять Белый дом в декабре.

Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

По словам Косиняка-Камыша, это была самая важная на сегодняшний день его встреча в Соединённых Штатах. Он подчеркнул, что Польша является "образцовым" союзником США и их стратегическим партнёром.

Министр отметил, что первым вопросом, который он обсудил с Хегсетом, стала возможность постоянного присутствия американских войск в Польше.

"На мой вопрос о том, как обстоит ситуация с решением о постоянном присутствии американских войск, секретарь Хегсет ответил: "Все идет в правильном направлении". То есть, как мы это интерпретируем, это означает, что Пентагон дал "зеленый свет" на создание постоянной базы американских войск в Польше", – сказал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

В то же время он уточнил, что окончательное решение остается за Белым домом и его объявят в декабре.

По словам польского министра обороны, создание постоянной американской базы потребует от Польши многомиллиардных инвестиций.

"Это не расходы, а инвестиции в безопасность. Самым мощным элементом сдерживания, а значит, и самым дешевым, является постоянное присутствие американских военных в Польше", – подчеркнул вице-премьер.

Еще одной темой переговоров стало использование американских ракет "Томагавк" и пусковых установок для них. По словам Косиняка-Камиша, в этом вопросе Пентагон также дал положительную рекомендацию. Окончательное решение по этому вопросу должен принять Конгресс США.

Напомним, 3 июня Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

17 сентября Трамп заявил о достижении "значительного прогресса" на пути к созданию базы армии США в Польше.

А президент Польши Кароль Навроцкий ранее заявил, что вопрос о создании американской базы в Польше "решен" и что объект будет называться "Форт Трамп".