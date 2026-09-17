Трамп заявил о "значительном прогрессе" в вопросе создания базы армии США в Польше

Американский президент Дональд Трамп заявил о достижении "значительного прогресса" на пути к созданию базы армии США в Польше.

Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп похвалил "решительное лидерство" своего "друга, президента Польши" Кароля Навроцкого.

"Благодаря решительному лидерству моего друга, президента Польши Кароля Навроцкого, достигнут значительный прогресс на пути к созданию базы армии США в Польше", – отметил он.

Американский президент заявил, что если это произойдет, о месте её расположения "будет объявлено уже очень скоро".

"Это станет историческим шагом для нашего великого американо-польского альянса", – добавил Трамп.

Напомним, 3 июня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

В июле СМИ сообщали, что запланированное развертывание в Польше дополнительных 5 тысяч американских военнослужащих ожидается в течение трех месяцев.