Россия объявила ответ Молдове на высылку дипломата из-за дрона со взрывчаткой

Во вторник в МИД России вызвали посла Молдовы Лилиана Дария, которому выразили решительный протест в связи с объявлением молдавскими властями 23 октября сотрудника посольства России в Кишиневе персоной нон грата.

Об этом говорится в заявлении на сайте российского министерства, пишет "Европейская правда".

В российском министерстве считают, что Кишинев нашёл "формальный повод" для выдворения сотрудника российского посольства, заявив об обнаружении на территории Молдовы обломков беспилотного летательного аппарата со взрывчаткой.

"Отмечается, что отсутствие доказательств российского происхождения упомянутого БПЛА свидетельствует о надуманном характере соответствующего решения, которое стало очередным недружественным шагом Молдовы. Его истинная цель – дальнейшее разрушение российско-молдавских отношений, имеющих многовековую историю", – говорится в заявлении.

Послу Молдовы вручили ноту МИД России о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет неприемлемым одного из сотрудников посольства Молдовы в России.

Напомним, 23 октября Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны дроном, возложив ответственность за инцидент на Российскую Федерацию.

После того, как в селе Киштельница обнаружили нагруженный взрывчаткой дрон, упавший в 100 метрах от жилого дома, в МИД Молдовы заявили, что объявят сотрудника посольства РФ в Кишиневе персоной нон грата.

Президент Мая Санду подчеркнула, что война, которую "ведет Россия, продолжает подвергать опасности молдаван".