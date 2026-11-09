В Кракове проходит "Марш тишины": чтят память жертв субботней стрельбы

В польском Кракове в 20:00 по местному времени начался Марш тишины в память о жертвах стрельбы, в которой в субботу погибли 6 человек; в мероприятии принимают участие президент Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Участники марша начали собираться на углу рыночной площади и улицы Славковской. Полиция и городская стража перекрыли подъездные пути к рыночной площади. Полиция заявила, что не боится повторения субботних событий, но предпочитает гарантировать безопасность от действий провокаторов.

фото: east news

На месте присутствуют президент Республики Польша Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск, а также мэр Кракова Лукаш Гибала. Они зажгли свечи в память о погибших.

скриншот из видео

"Сегодня вечером в Кракове тысячи поляков собрались, чтобы почтить память жертв теракта 7 ноября. Пусть покоятся с миром", – написал в соцсети Дональд Туск.

Tonight in Cracow thousands of Poles gathered to pay tribute to the victims of November 7 attack. May they rest in peace. https://t.co/pXbMafVrZy – Donald Tusk (@donaldtusk) November 9, 2026

В мероприятии также принимает участие краковский митрополит кардинал Гжегож Рысь. "Мы прошли весь этот путь в тишине. Молитва не должна быть многосложной. Приглашаю вас к самой простой молитве, которую мы знаем", – сказал кардинал Рысь, читая вместе с присутствующими молитвы "Отче наш" и "Вечный покой".

Напомним, в субботу, 7 ноября, на центральной рыночной площади в Кракове произошла стрельба. Водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь. Известно о шести погибших и 15 раненых.

Также стали известны первые слова раненого в Кракове полицейского, который пришел в себя после многочасовой операции.