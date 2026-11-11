В Польше задержали пенсионера, угрожавшего поступить "как в Кракове"

В польском городе Эльблонг задержали 68-летнего мужчину, который одобрял действия террориста в Кракове и угрожал последовать его примеру в родном городе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Мужчину задержали и вскоре предъявят обвинение после того, как он устроил скандал в секретариате городского совета Эльблонга. Он угрожал сотрудникам и при этом одобрял действия 24-летнего террориста из Кракова, который 7 ноября убил шесть человек и ранил 15. Он угрожал, что сделает то же самое в Эльблонге.

Уголовный кодекс уже за само публичное одобрение совершения преступления предусматривает наказание в виде штрафа, ограничения свободы или года лишения свободы.

За преступление, связанное с вызыванием ложной тревоги путем создания убеждения об угрозе жизни многих людей, грозит от 6 месяцев до 8 лет за решеткой. Угрозы в адрес других лиц и вызывание у них опасений относительно их осуществления являются преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В другом польском городе, Илаве, полиция получила сообщение о том, что один из жителей общины на своей странице в социальной сети угрожает убийством другим людям, одобряя действия нападавшего из Кракова. Полицейские сразу установили владельца аккаунта, а также определили место, где он находился. Они задержали 40-летнего мужчину, который заявил, что опубликовал пост, находясь под воздействием алкоголя. Он не смог объяснить, с какой целью это сделал, а когда протрезвел, удалил его.

В квартире мужчины полицейские не нашли ничего, что могло бы свидетельствовать о его намерении выполнить угрозы о совершении преступления. Однако прокурор решил применить к мужчине полицейский надзор.

Напомним, в субботу, 7 ноября, на центральной рыночной площади в Кракове произошла стрельба. Водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь. Известно о шести погибших и 15 раненых.

9 ноября в Кракове прошел Марш тишины в память о жертвах стрельбы, в мероприятии приняли участие президент Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск.