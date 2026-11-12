Президент Литвы: никто никогда не согласится на требования России относительно восточного фланга НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа считает невозможным выполнение требования России о выводе войск НАТО с восточного фланга Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью LRT.

В ходе переговоров о прекращении войны в Украине Россия призвала к пересмотру архитектуры европейской безопасности, вновь выдвинув требования о выводе войск НАТО из восточноевропейских стран. Науседа категорически отверг возможность удовлетворения требований Москвы.

"На мой взгляд, архитектура европейской безопасности, сформированная прежде всего НАТО как трансатлантической организацией коллективной безопасности, должна остаться неизменной. Не должно быть никаких сфер влияния", – отметил литовский президент.

Науседа отметил, что в конце 2021 года Россия выдвинула требование о выводе войск НАТО из восточноевропейских стран.

"Этого не должно произойти. Я верю, что все европейские лидеры это прекрасно понимают, и никто никогда не согласится на такие условия", – добавил он.

Ожидается, что этот вопрос займет центральное место на саммите Европейского политического сообщества в четверг и на неформальном заседании Европейского совета, запланированном на пятницу в Дублине.

Напомним, 12 ноября самолет со спецпосланцами президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером приземлился в Москве. В первой половине дня они проведут переговоры с российским правителем.

По данным СМИ, США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое будет предусматривать шаги со стороны России, направленные на снижение напряженности в отношениях.

В МИД России выступили с идеями о новой архитектуре безопасности Европы, в рамках которой предложили заключить соглашения о ненападении с государствами-членами НАТО.