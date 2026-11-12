Президент Литви: ніхто ніколи не погодиться на вимоги Росії щодо східного флангу НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа вважає неможливим виконання вимоги Росії щодо виведення військ НАТО зі східного флангу Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у інтерв’ю LRT.

У ході переговорів щодо завершення війни в Україні Росія закликала до перегляду архітектури європейської безпеки, знову висунувши вимоги про виведення військ НАТО зі східноєвропейських країн. Науседа категорично відкинув можливість задоволення вимог Москви.

"На мій погляд, архітектура європейської безпеки, сформована насамперед НАТО як трансатлантичною організацією колективної безпеки, має залишитися незмінною. Не повинно бути жодних сфер впливу", – зазначив він.

Науседа зазначив, що наприкінці 2021 року Росія висунула вимогу про виведення військ НАТО зі східноєвропейських країн.

"Цього не повинно статися. Я вірю, що всі європейські лідери це чудово розуміють, і ніхто ніколи не погодиться на такі умови", – додав він.

Очікується, що це питання займе чільне місце на саміті Європейської політичної спільноти у четвер та на неформальному засіданні Європейської ради, запланованому на п’ятницю в Дубліні.

Нагадаємо, 12 листопада літак зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером приземлився в Москві. У першій половині дня вони проведуть переговори з російським правителем.

За даними медіа, США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме кроки з боку Росії, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах.

У МЗС Росії виступили з ідеями щодо нової архітектури безпеки Європи, у рамках якої запропонували укласти угоди про ненапад із державами-членами НАТО.