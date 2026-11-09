"А Куба жив?": раненый в Кракове полицейский после операции в первую очередь спросил о коллеге

27-летний полицейский Артур Моранский, получивший тяжелые ранения в субботу во время обезвреживания стрелка в Кракове, проснувшись после операции, в первую очередь спросил о состоянии своего напарника Якуба Кулика.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Ян Голба, мэр польского города Мушина, откуда родом Моранский, рассказал изданию, что узнал о первых словах полицейского после почти 12-часовой операции от его ближайших родственников

"Знаете, какими были первые слова Артура Моранского вскоре после того, как он пришел в себя после тяжелой операции? „А Куба жив?" Куба – его напарник по службе", – написал также Ян Голба в соцсетях. Якуб Кулик был ранен напавшим и госпитализирован. По сообщениям польских СМИ, он пришел в себя и пока находится в больнице.

Об этом также рассказал в соцсети X премьер-министр Польши Дональд Туск. "Первые слова героического полицейского Артура Моранского после пробуждения: „А Куба жив?". Он спрашивал о Якубе Кулике, втором из героев. Такие моменты возвращают веру в человека", – написал польский премьер.

"Это было полной неожиданностью. Первые слова – и сразу вопрос о коллеге. Видно, что они осознавали, на что идут. Он понимал огромный риск", – добавил мэр Мушины в беседе с изданием.

Голба признался, что лично не знал Артура Моранского, однако располагает информацией о нём от местных жителей.

"Он пять лет играл в нашем местном футбольном клубе. Также был чтецом в церкви. Женился здесь, в Мушине, а впоследствии переехал в Краков", – рассказал мэр.

Ранее мэр Кракова Лукаш Гибала сообщил, что обратился с просьбой в срочном порядке присвоить звание Почетного гражданина Королевского столичного города Кракова двум полицейским – Артуру Моранскому и Якубу Кулику, которые обезвредили нападавшего, совершившего субботнее нападение в центре Кракова.

Напомним, в субботу, 7 ноября, на центральной рыночной площади в Кракове произошла стрельба. Водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь. Известно о шести погибших и 15 раненых.

В квартире стрелка польские правоохранители во время обыска обнаружили три тела, принадлежащие членам его семьи – матери, отцу и сестре.

9 ноября стало известно, что нападавший скончался в больнице.