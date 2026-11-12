Премьер Люксембурга о финансировании Украины: принципы важнее денег

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил о необходимости найти дальнейшее финансирование для Украины и выразил поддержку кандидатуре председателя Евросовета Антониу Кошты в качестве представителя Европы на переговорах с РФ.

Об этом он сказал перед началом саммита Европейского политического сообщества в Дублине, передает "Европейская правда".

Фриден, как он сам рассказал, на саммите в этот раз, помимо воей страны, представляет также Бельгию и Нидерланды.

"Прежде всего, принципы важнее денег. Мы поддерживаем Украину, потому что она подверглась вторжению со стороны России, а Россия хочет изменить границы силой, и это неприемлемо. Это касается не только Украины, но и более широкого круга стран, всех нас", – сказал он.

"Действительно, мы должны найти необходимые средства; кредит на 90 млрд евро – это уже довольно серьёзное финансовое обязательство, а остальное нужно решить в рамках дискуссии, которую мы здесь будем вести. Не хочу спекулировать на деталях, но нам нужно найти необходимые средства для поддержки Украины не только зимой, но и в среднесрочной перспективе", – добавил премьер Люксембурга.

Комментируя вопрос о представителе Европы на переговорах с Россией, Фриден заявил, что, по его мнению, "идеальным кандидатом для представления ЕС" является председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Как сообщала "Европейская правда", в письме президенту Европейского совета Антониу Коште немецкий канцлер Фридрих Мерц поставил поддержку Германией бюджета ЕС на 2028–2034 годы в зависимость от согласия всех стран Евросоюза финансировать Украину, которая столкнулась с дефицитом в 70 млрд евро в 2027 году.

В ответ на это премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал письмо Мерца "шантажом".

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр также раскритиковал идею канцлера Мерца.