Опрос: поддержка партии Качиньского рекордно упала

В Польше правящая "Гражданская коалиция" укрепляет лидирующие позиции, а прежняя партия власти "Право и справедливость" демонстрирует самый низкий уровень поддержки в истории.

Таковы результаты опроса United Surveys от IBRiS для Wirtualna Polska, проведенного 6–9 ноября 2026 года, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Гражданская коалиция" набрала 30% поддержки – это рост на 2,8 процентного пункта по сравнению с началом месяца. Партия "Право и справедливость" набрала 15,5%, что означает падение на 2,7 процентного пункта и самый низкий уровень поддержки в истории этой партии (в опросах United Surveys).

На третьем месте оказалась "Конфедерация" с результатом 14% (рост на 0,7 п.п.), а сразу за ней – "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна – 9,1% (падение на 2,5 п.п.). "Левые" набрали 6,8% (снижение на 0,3 п.п.), а "Развитие Плюс" – 6,1% (рост на 0,9 п.п.). Доля неопределившихся составила 10,1%.

Опрос проводился уже после кризиса, разразившегося вокруг Конституционного трибунала Польши.

Напомним, 30 октября 2026 года одна из судей Конституционного трибунала Анна Корвин-Пиотровска объявила об отстранении председателя и его заместителя, что вызвало открытое противостояние и столкновения у здания суда. Туск настаивает на легитимности избранных парламентом судей, тогда как Навроцкий обвиняет правительство в незаконном захвате контроля над учреждением.

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