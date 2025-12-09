Шведская принцесса, которая учится на офицера, прошла подготовку в Воздушных силах

Шведская принцесса Виктория, которая с 2024 года учится на офицерское звание, прошла специализированную подготовку в Воздушных силах.

Об этом сообщили в пресс-службе королевской семьи Швеции, пишет "Европейская правда".

Королевская семья поделилась фотографиями с обучения Виктории, где она, среди прочего, участвовала в полетах.

С официального сайта королевской семьи Швеции

"В течение осени 2025 года кронпринцесса дополнила свою офицерскую учебную программу углубленным изучением деятельности Воздушных сил Швеции. Во время углубленного обучения кронпринцесса ознакомилась с практической и стратегической работой", – говорится в объявлении.

Обучение Виктории по этому направлению охватывало все аспекты – от истории развития до оперативного планирования, противовоздушной обороны, последних разработок и инноваций в сфере.

В течение осени она участвовала в деятельности Воздушных сил в ряде локаций в Швеции, а также посетила Шведскую космическую корпорацию и ракетный полигон Esrange вблизи Кируны.

Как сообщалось, обучение 46-летней Виктории, которое она начала в 2024 году, является частью ее подготовки к возможному вступлению на престол.

Наследница королевского престола Нидерландов также начала военную подготовку.