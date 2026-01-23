Принцесса Нидерландов прошла курс базовой военной подготовки

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия завершила курс базовой военной подготовки, получив звание капрала.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство обороны Нидерландов.

Принцесса Амалия стала первой женщиной в королевской семье, поступившей на военную службу. Она также является первой в очереди на престол, который в настоящее время занимает ее отец, король Виллем-Александр.

После завершения обучения Амалия получила военный берет и звание капрала.

Фото: Министерство обороны Нидерландов

Теперь принцесса начнет работу в административном штабе Министерства обороны на безвозмездной основе.

Король Нидерландов Виллем-Александр назначил свою дочь резервисткой Вооруженных сил 30 сентября 2025 года.

Напомним, принцесса Швеции, которая учится на офицера, прошла подготовку в Воздушных силах.