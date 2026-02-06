Королева Нидерландов начала обучение, чтобы стать резервисткой армии

В Нидерландах 54-летняя королева на этой неделе начала обучение, чтобы стать резервисткой нидерландской армии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министерство обороны Нидерландов объявило, что королева начала обучение в среду.

AP

Поскольку безопасность Нидерландов больше не может считаться само собой разумеющейся, Максима решила стать резервисткой", – говорится в заявлении оборонного ведомства страны.

Королевский дом выпустил заявление, в котором говорится, что королева, "как и многие другие, хочет внести свой вклад в эту безопасность".

AP

Максима идет по стопам своей дочери, которая тоже поступила на военную службу.

Кронпринцесса Амалия, наследница престола, в прошлом месяце завершила базовую военную подготовку в качестве добровольной резервистки армии.

Сообщалось также, что принцесса Швеции, которая учится на офицера, прошла подготовку в Воздушных силах.