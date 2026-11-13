Кошта рассказал, когда Европейский совет рассмотрит потребности Украины в финансировании

Европейский совет обсудит потребности Украины в финансировании на следующем заседании, которое состоится в конце ноября.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции в Дублине после неформального саммита лидеров ЕС, пишет "Европейская правда".

Кошта заявил, что самым неотложным приоритетом ЕС остается оказание Украине необходимой финансовой и военной помощи, а также поддержка ее продвижения на пути к членству в Европейском Союзе.

В этом контексте он объявил, что на следующем заседании Европейского совета будут обсуждаться потребности Украины.

"Именно поэтому на следующем заседании Европейского совета, которое состоится 26–27 ноября, мы обсудим финансовые потребности Украины на следующий год и последующий период, опираясь на будущие предложения Европейской комиссии", – добавил президент Евросовета.

"ЕвроПравда" писала, что глава аппарата президента Европейского совета Антониу Кошти Педро Лурти в среду, 21 октября, представил послам государств-членов ЕС планы относительно следующих встреч Европейского совета, среди которых – специальное заседание, посвященное бюджету ЕС и финансированию Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе заявил, что в следующем году война обойдется Украине в 155 млрд евро. Он обратился к президентам и премьер-министрам стран ЕС с просьбой найти еще 70 млрд евро для поддержки Украины.

Еврокомиссия признала, что украинскому бюджету в 2027 году действительно не хватает 70 млрд евро, которые должны быть покрыты международными партнерами.

Европейский совет поручил Европейской комиссии подготовить предложения по покрытию дефицита бюджета Украины на 2027 год в размере 70 млрд евро.