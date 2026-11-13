Кошта розповів, коли Європейська рада розгляне потреби України у фінансуванні

Європейська рада обговорить потреби України в фінансуванні на наступному засіданні, яке пройде наприкінці листопада.

Про це сказав президент Європейської ради Антоніу Кошта на пресконференції в Дубліні після неформального саміту лідерів ЄС, пише "Європейська правда".

Кошта заявив, що найнагальнішим пріоритетом ЄС залишається надання Україні необхідної фінансової та військової допомоги, а також підтримка її поступу на шляху до членства в Європейському Союзі.

У цьому контексті він оголосив про те, що на наступному засіданні Європейської ради обговорять потреби України.

"Саме тому на наступному засіданні Європейської ради, яке відбудеться 26–27 листопада, ми обговоримо фінансові потреби України на наступний рік і подальший період, спираючись на майбутні пропозиції Європейської комісії", – додав президент Євроради.

"ЄвроПравда" писала, що голова кабінету президента Європейської ради Антоніу Кошти Педро Лурті у середу, 21 жовтня, представив послам держав-членів ЄС плани щодо наступних зустрічей Європейської ради, серед яких – спеціальне засідання, присвячене бюджету ЄС та фінансуванню України.

Раніше президент Володимир Зеленський на саміті в Брюсселі заявив, що наступного року війна обійдеться Україні в 155 млрд євро. Він звернувся до президентів і прем’єр-міністрів країн ЄС з проханням знайти ще 70 млрд євро для підтримки України.

Єврокомісія визнала, що українському бюджету у 2027 році дійсно не вистачає 70 млрд євро, які мають бути покриті міжнародними партнерами.

Європейська рада доручила Європейській комісії підготувати пропозиції щодо закриття недостачі бюджету України на 2027 рік у розмірі 70 млрд євро.