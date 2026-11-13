В варшавском аэропорту самолет прервал посадку из-за дрона

В пятницу самолет, выполнявший рейс из Праги в Варшаву, был вынужден прервать посадку в аэропорту имени Фредерика Шопена из-за беспилотника, который заметили на траектории захода на посадку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Wirtualna Polska.

Инцидент произошел в пятницу, когда самолет уже находился на небольшой высоте и готовился к приземлению. Пилот был вынужден резко прервать снижение и вновь набрать высоту из-за дрона, который неожиданно появился на траектории захода самолета на посадку.

Как сообщил капитан воздушного судна пассажирам, решение прервать посадку было принято немедленно и связано с появлением беспилотного летательного аппарата.

После этого самолет в течение некоторого времени находился в зоне ожидания над Варшавой. Впоследствии экипаж повторно совершил заход на посадку, на этот раз успешно.

Инцидент в комментарии изданию подтвердил пресс-секретарь варшавского аэропорта Петр Рудзки.

"Действительно, такой инцидент имел место, однако что касается безопасности полётов, то она никоим образом не была нарушена. Это была стандартная процедура, и полёты проходят в обычном режиме", – заверил он.

Польское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за создание непосредственной угрозы авиакатастрофы. Суд также может наложить значительный штраф в размере до десятков тысяч злотых.

Напомним, 15 сентября в километре от авиабазы Бундесвера разбился неизвестный дрон. Пока остается неясным, кому принадлежит беспилотник и откуда он взялся.

Также стоит отметить, что 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры.