Германия объявила о мерах в ответ на действия России после инцидента с дроном в Лейпциге

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил о мерах в ответ на гибридную атаку России после инцидента с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле" в прошлом месяце.

Об этом он заявил во вторник, 1 сентября, как цитирует Handelsblatt, пишет "Европейская правда".

После того как министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия причастна к инциденту с дроном, Вадефуль отметил, что отношения с Москвой продолжают ухудшаться.

Поэтому, по его словам, Германия принимает меры против России и координирует свои действия с партнерами из ЕС и НАТО.

В ответ на это событие немецкий министр объявил, что Генеральное консульство России в Бонне и "Русский дом" в Берлине будут закрыты, а в санкционные списки ЕС будут добавлены новые лица. В связи с этим российского посла вызовут на встречу.

Таким образом, посольство России в Берлине останется единственным дипломатическим представительством Москвы.

Министр добавил, что пограничный контроль в отношении россиян будет усилен, а давление на "теневой флот" будет продолжаться.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Галле" обнаружили беспилотник со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета "Антонов", который использовался для перевозки военных грузов.

Вадефуль пообещал взвешенную реакцию на обнаружение дрона со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом в аэропорту "Лейпциг/Галле".