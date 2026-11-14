Президент: SpaceX объясняет ограничения Starshield техническими причинами

Компания SpaceX в беседе с Министерством обороны Украины заявила, что не вводила ограничений в работе Starshield и что проблема носит технический характер, однако по состоянию на пятницу украинская сторона фиксирует такие ограничения уже пятые сутки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил журналистам в пятницу президент Владимир Зеленский, его цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам главы государства, Минобороны Украины провело переговоры с компанией SpaceX, и там ответили, что ничего не ограничивают.

"Уже пятые сутки наблюдаются ограничения. Они говорят, что это какая-то техническая проблема. Мы так не считаем. Вопрос не в том: верим или не верим. Мы так не считаем. Может, ещё какие-то будут проверки. Но каждый день мы проводим тестирование по разным направлениям. Каждый день есть такое подтверждение. Значит, это не единичные случаи, а массовые", – сказал Зеленский журналистам в пятницу.

12 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные перебои в работе Starshield.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что обеспокоена сбоями Starshield в Украине и пообещала обсудить это с США.

105 членов двухпартийной группы поддержки Украины в Палате представителей США требуют от администрации Дональда Трампа и компании SpaceXвосстановить Украине полный доступ к системе Starshield на фоне сообщений о новых ограничениях.