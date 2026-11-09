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Кандидат в президенты Германии прокомментировала свою номинацию

Новости — Понедельник, 9 ноября 2026, 21:05 — Кристина Бондарева

Баварская политик Ильзе Айгнер заявила, что в случае избрания федеральным президентом Германии она намерена бороться с политической поляризацией и ростом влияния маргинальных политических движений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Во время пресс-конференции с участием канцлера Фридриха Мерца Айгнер сказала, что пришла в политику, "чтобы преодолевать разногласия, объединять людей и находить подход к тем, кто, возможно, чувствует себя исключенным из общества".

"Наша страна и наша демократия подвергаются атакам изнутри и извне. Экстремистские взгляды торжествуют, а идеологии набирают популярность. Раскол углубляется, а стремление к консенсусу высмеивается", – отметила Айгнер.

Консервативная политик заявила, что хочет стать противовесом этим тенденциям.

"Моя позиция ясна: я выступаю против любых посягательств на человеческое достоинство. Я стремлюсь сделать порядочность мерилом наших действий и восстановить доверие – руководствуясь как сердцем, так и разумом", – сказала она.

Мерц, со своей стороны, заявил, что Айгнер станет президентом, олицетворяющим "достоинство и чуткость".

Кандидатуру Айгнер поддержали её партия – Христианско-социальный союз (ХСС), партия Мерца Христианско-демократический союз (ХДС), а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которые вместе формируют правящую коалицию. В её поддержку также выступили оппозиционные "Зелёные", что открывает ей путь к избранию в парламенте 30 января.

В то же время ультраправая партия "Альтернатива для Германии" и Левая партия заявили, что выдвинут своих кандидатов.

Ведущие политические деятели, в частности бывшая канцлер Ангела Меркель, в течение последних месяцев выражали поддержку тому, чтобы эту должность впервые заняла женщина.

Сам Мерц также заявлял, что хотел бы, чтобы президентом была избрана женщина.

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Германия
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