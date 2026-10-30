Меркель хочет, чтобы следующим президентом Германии стала женщина

В ходе дискуссии о следующем президенте Германии бывшая канцлер Ангела Меркель высказала своё мнение: она считает, что только женщина может быть достойным кандидатом на смену действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Меркель отказалась называть конкретных женщин, которых она видит на посту президента.

"История Федеративной Республики Германии насчитывает 77 лет, и за всё это время ни одна женщина никогда не занимала пост федерального президента", – с сожалением отметила бывшая канцлер.

По мнению Меркель, только женщина подходит на должность преемника действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера. "Я знаю людей, которые уже родились, которые являются женщинами и которые могли бы это сделать", – подчеркнула Меркель.

30 января Федеральное собрание Германии изберет нового президента. В немецком консервативном блоке ХДС/ХСС возникли споры по поводу того, кто станет следующим президентом. Председатель ХСС Маркус Зёдер уже несколько месяцев активно выступает за кандидатуру председателя баварского ландтага Ильзе Айгнер. В рядах ХДС среди кандидатов, о которых идет речь, – председатель Бундестага Юлия Клёкнер, министр образования Карин Прин и бывшая лидер партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Еще в сентябре ведущий представитель немецких консерваторов Манфред Вебер призвал правительственную коалицию канцлера Фридриха Мерца в течение ближайших четырёх недель договориться о кандидате на пост следующего президента страны.