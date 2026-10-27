Суд в Испании требует от правительства рассекретить все отчеты о вторжении мигрантов в Сеуту

Национальный суд Испании во вторник обязал правительство Педро Санчеса в течение пятнадцати дней рассекретить отчеты, подготовленные Национальным разведывательным центром (CNI) о массовом въезде мигрантов в автономный город Сеута 30 и 31 июля.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает агентство EFE.

В постановлении судья Национального суда Испании Мария Тардон требует рассекретить все ноты и отчеты, подготовленные CNI и переданные органам власти с 30 июля, касающиеся расследований событий, произошедших 30–31 июля, и, в частности, тех, которые касаются "действий властей Марокко по состоянию на сегодня".

Судья также требует обнародовать конкретный перечень органов власти, получивших уже рассекреченные ноты от 27 и 30 июля, а также любые другие документы, присланные позднее.

"Информация, которая является предметом запроса, необходима для выяснения обстоятельств. Она позволит установить, какие органы власти и с какого момента знали о запланированном на 30 июля 2026 года массовом въезде. Она также позволит выяснить, какие решения были приняты или не приняты с учетом этой информации, и какими были действия органов власти Королевства Марокко", – отметила Тардон.

Среди документов, рассекречивание которых требует судья, есть также нота, направленная CNI марокканским разведывательным службам, содержащая "возможное предупреждение или сигнал тревоги относительно нелегальной иммиграции в Испанию из Королевства Марокко, которые поступали в течение всего июля и вплоть до дня получения данного запроса".

В постановлении Тардон также обращается к Совету министров с просьбой в срочном порядке разрешить сотрудникам Национального разведывательного центра дать показания по поводу этих событий.

В сентябре суд в Испании начал официальное расследование в связи с массовым прибытием мигрантов в Сеуту.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заверил, что нет никаких доказательств того, что массовое вторжение мигрантов в Сеуту 30 июля было спланировано или осуществлено властями Марокко.

Заявления Санчеса прозвучали в ответ на полицейский отчет, просочившийся в СМИ. В документе якобы утверждается, что Марокко сыграло непосредственную роль во внезапном прибытии 72 000 мигрантов в прошлом месяце в автономный испанский город в Северной Африке.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.