Еврокомиссия представила план по укреплению границ ЕС

Европейская комиссия представила план из пяти пунктов по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

План представила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 29 сентября, в ответ на события в испанской Сеуте, когда туда ворвались более 72 тысяч мигрантов.

План по укреплению внешних границ ЕС включает:

Усиление сотрудничества со странами-партнерами

В частности, сюда входит создание новых "офисов-шлюзов" для содействия легальной и безопасной мобильности в ЕС, а также более тесное сотрудничество между Frontex (Европейским агентством пограничной и береговой охраны), Европолом и Евроюстом для более эффективного обмена информацией и разведданными о миграционных тенденциях и маршрутах. А также – развитие Европейской пограничной системы наблюдения (EUROSUR).

Укрепление внешних границ ЕС

Среди прочего, речь идет о работе над новой Европейской системой реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания поддержки государствам-членам через Механизм гражданской защиты Союза.

Совершенствование систем мониторинга, оценки ситуации и раннего предупреждения

Сюда входит предложение о расширении полномочий Frontex. В частности – предоставить ему возможность осуществлять мониторинг социальных сетей для более точной оценки ситуации и оперативной поддержки в контексте управления внешними границами. А также – более активно бороться с дезинформацией и реагировать на онлайн-контент, способствующий нелегальной миграции.

Ликвидация сетей незаконной перевозки мигрантов и торговли людьми

Согласно плану, Евросовет должен как можно скорее принять предложенный режим санкций, который позволит ЕС применять замораживание активов и запреты на въезд в отношении лиц, занимающихся незаконной перевозкой мигрантов. А Европарламент должен в срочном порядке согласовать переговорную позицию по пересмотренной Директиве об упрощении процедур, которая модернизирует систему ЕС в борьбе с незаконной перевозкой мигрантов. После этого должны состояться межинституциональные переговоры.

Усиление мер по возвращению

В частности, государства-члены также должны внедрить новый Регламент о пограничной процедуре возвращения и шире использовать поддержку Frontex, которая уже доступна для возвращения мигрантов и реинтеграции.

План будет представлен государствам-членам на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел 1–2 октября 2026 года.

Напомним, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что кадры массового наплыва мигрантов в испанскую Сеуту в конце июля затмили положительные статистические данные ЕС по миграции.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.