В Испании говорят, что в её анклав незаконно проникли от 50 до 60 тысяч мигрантов

Министерство внутренних дел Испании заявило, что с начала миграционного кризиса в испанский анклав Сеута с территории Марокко незаконно проникли более 50 тысяч человек, в то время как местные власти называют ещё более высокую цифру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

По данным ведомства, первоначальные оценки сил безопасности оказались заниженными. В настоящее время МВД оценивает общее количество мигрантов, нелегально пересекших границу с Марокко с утра 30 июля, в более чем 50 тысяч человек. При попытках нелегального пересечения границы погибли 34 человека.

В то же время глава автономного города Сеута Хуан Хесус Вивас озвучил еще более высокую оценку. По его словам, количество нелегальных мигрантов могло достичь 60 тысяч.

Стоит отметить, что население Сеуты составляет чуть более 80 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Испании также сообщили, что примерно половина из тех, кто незаконно прибыл в Сеуту, уже добровольно вернулась в Марокко. Речь идет ориентировочно о 25 тысячах человек, покинувших испанскую территорию в течение пятницы.

Испанские силовики отмечают, что ожидали такого развития событий. Аналогичная волна добровольных возвращений наблюдалась во время миграционного кризиса в мае 2021 года. Тогда в Сеуту незаконно попали более 10 тысяч мигрантов, что значительно меньше, чем во время нынешнего кризиса.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС усилит поддержку Испании в ответ на миграционный кризис в испанском анклаве Сеуте, куда незаконно из Марокко проникли десятки тысяч мигрантов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу прибыл в город Сеута на фоне кризиса.

Между тем Италия призвала из-за этого кризиса исключить Испанию из Шенгенской зоны, а Франция усилила контроль на своей границе.