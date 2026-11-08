Испания созывает экстренное заседание в связи с наплывом мигрантов на Канарские острова

Премьер-министр Испании Педро Санчес согласился созвать экстренное заседание Межведомственной комиссии по вопросам иммиграции в связи с резким увеличением числа мигрантов, прибывающих на Канарские острова.

Об этом сообщил президент Канарских островов Фернандо Клавихо, передает Euronews, пишет "Европейская правда".

По данным регионального правительства, с 1 по 6 ноября на Канарские острова прибыло 49 судов, на борту которых в общей сложности находилось более 4,5 тысячи мигрантов.

Клавихо сообщил, что Санчес согласился созвать во вторник, 10 ноября, экстренное заседание Межведомственной комиссии по вопросам иммиграции, чтобы обсудить проблему давления, с которым сталкивается остров Эль-Йерро вследствие недавнего всплеска притока мигрантов.

Президент Канарских островов отметил, что проинформировал премьер-министра о серьезности ситуации на острове и недовольстве среди местных жителей.

Он также заявил, что Канарские острова уже несколько месяцев требуют дополнительных ресурсов, лучшего планирования и скоординированной реакции правительства для урегулирования этой ситуации.

"Эта встреча должна стать поводом для согласования между обоими правительствами и соответствующими министерствами совместного плана действий, который будет содержать конкретные, ответственные меры и сроки их выполнения. Мы не можем и дальше действовать только тогда, когда ситуация ухудшается", – подчеркнул он.

Президент также напомнил, что обратился с просьбой о "срочных встречах" с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с европейским комиссаром по вопросам внутренних дел и миграции Магнусом Бруннером.

"Канарские острова не могут и дальше практически в одиночку справляться с ситуацией, которая требует вмешательства испанского правительства и Европы", – добавил Клавихо.

Стоит отметить, что Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС. Это связано с событиями в испанской Сеуте, когда в анклав ворвались более 70 тысяч мигрантов.

В октябре Национальный суд Испании обязал правительство Педро Санчеса рассекретить отчеты, подготовленные Национальным разведывательным центром (CNI) о массовом въезде мигрантов в автономный город Сеута 30 и 31 июля.

Подробнее о кризисе в Сеуте читайте в статье: Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.