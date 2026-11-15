Зеленский рассказал о поручении МИД и Минобороны вести работу с США по вопросу Starshield

Президент Владимир Зеленский рассказал о поручении украинским ведомствам по вопросам взаимодействия с американской стороной на фоне ограничения скорости работы терминалов Starshield.

Об этом он сообщил в воскресенье, 15 ноября, передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что только за эту неделю Россия применила против Украины более 2300 ударных дронов. Он подчеркнул, что россияне нацеливаются "шахедами" на подстанции.

"Многие из этих ударов проходят именно потому, что сохраняются ограничения скорости работы терминалов Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинские дроны-перехватчики теряют связь с операторами на скорости 161 километр в час (100 миль в час) и не догоняют российские реактивные "шахеды".

В этом контексте он рассказал о поручении украинским ведомствам по работе с американской стороной на фоне ограничения скорости работы терминалов Starshield.

"Рассчитываем, что эти ограничения будут сняты. От этого напряжения зависит защита жизней и украинской энергетики перед зимой. Есть поручение руководству МИД, Минобороны и Офиса работать с американской стороной и SpaceX максимально тесно", – добавил Зеленский.

Накануне украинский президент заявил, что компания SpaceX в разговоре с Министерством обороны Украины сообщила, что не вводила ограничений в работе Starshield и что проблема носит технический характер.

12 ноября Зеленский сообщил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные перебои в работе Starshield.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что обеспокоена сбоями Starshield в Украине и пообещала обсудить это с США.

105 членов двухпартийной группы поддержки Украины в Палате представителей США требуют от администрации Дональда Трампа и компании SpaceXвосстановить Украине полный доступ к системе Starshield на фоне сообщений о новых ограничениях.