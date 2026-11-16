Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что любое мирное соглашение должно быть согласовано как с Украиной, так и с Россией.

Об этом он написал в социальной сети X в понедельник, 16 ноября, сообщает "Европейская правда".

В этот день Кушнер и его коллега Стив Виткофф провели переговоры с помощником главы России Юрием Ушаковым, а также с Украиной и представителями Европы.

После этих переговоров Кушнер заявил, что "любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как с Россией, так и с Украиной".

По его словам, хотя значительная часть публичных дискуссий сосредоточена на "разногласиях между сторонами", США "продолжают видеть, как в результате серьезных обсуждений, проходящих вне поля зрения общественности, появляются позитивные и конструктивные идеи".

"Эти обмены мнениями помогают нам искать возможные решения и сглаживать существующие разногласия. Серьёзные вызовы остаются, и окончательное соглашение потребует принятия сложных решений. Но мы добиваемся прогресса, тесно координируя действия с Россией, Украиной и Европой, на пути к результату, который сможет положить конец этой войне, укрепить европейскую безопасность и заложить основу для прочного мира", – добавил спецпредставитель Трампа.

Об этом разговоре ранее сообщил украинский президент Владимир Зеленский; по его словам, он был "непростым".

В тот же день Ушаков заявил, что привлечение представителей Европейского Союза к трехсторонним переговорам о завершении российско-украинской войны с РФ не согласовывалось.

Как сообщалось, 13 ноября на неформальном саммите ЕС в Дублине лидеры согласовали формат европейской переговорной команды, в которую войдут представители стран E5 – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Европейского совета.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что переговорщики с Россией должны требовать прекращения огня до начала обсуждения любых требований Кремля.