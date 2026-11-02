СМИ: США настаивают на возобновлении поставок российского газа в Европу через Украину

США поддерживают скорейшее возобновление поставок российского природного газа в Европу по трубопроводам, проходящим по территории Украины, в рамках переговоров, направленных на достижение энергетического перемирия в преддверии приближающейся зимы.

Об этом, со ссылкой на собственные источники среди американских и европейских чиновников, пишет Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Эта идея, выдвинутая американскими посланниками Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом во время поездок в Москву и Киев в сентябре, предполагала бы продажу российского газа через американского посредника с целью обхода европейских санкций – и могла бы стать выгодной возможностью для американских инвесторов, отметили участники обсуждений.

Издание отмечает, что вопрос стал особенно актуальным после того, как Украина возобновила удары по российским НПЗ. Кроме того, по мнению американцев, возвращение России на европейский рынок стало бы стимулом для главы Кремля Владимира Путина согласиться заключить соглашение и обеспечило бы Киев доходами от транзитных сборов.

Представители Белого дома предложили, чтобы Россия вносила средства, полученные от продажи газа в Европу, на счет в третьей стране, чтобы Кремль не мог использовать эти деньги для финансирования войны.

Как утверждает издание, они пытались убедить в этом ЕС, хотя согласно его действующему законодательству все закупки российского природного газа должны быть полностью прекращены к концу 2027 года.

Как свидетельствуют источники издания среди европейских чиновников, в ЕС в целом отвергают идею возвращения российского газа на свои рынки.

США, со своей стороны, сейчас рассматривают возможное возобновление работы "Северного потока" как потенциально важную составляющую более широкого соглашения – не только для прекращения войны в Украине, но и для урегулирования давних споров между Россией и европейскими союзниками Америки.

Ранее сообщалось, что США предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов, заблокированных после начала полномасштабной войны России в Украине, и передать их в финансовую структуру под контролем Вашингтона с целью возобновления мирных переговоров.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.