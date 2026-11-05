В Польше предупредили о последствиях возобновления поставок российского газа в Европу

Министр энергетики Польши Милош Мотыка предупредил, что попытки США заставить Европу закупать больше российского газа укрепят позиции Кремля, нанесут ущерб американской экономике и не помогут прекратить войну в Украине.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в четверг, 5 ноября, передает Rapporteur, пишет "Европейская правда".

Комментарии Мотыки появились на фоне сообщений СМИ о том, что США поддерживают как можно более быстрое возобновление поставок российского природного газа в Европу по трубопроводам, проходящим через территорию Украины, в рамках переговоров, направленных на достижение энергетического перемирия в преддверии приближающейся зимы.

"Если кто-то обманывает себя, думая, что может выиграть время, покупая российский газ, то это очень дорогая и недальновидная игра", – сказал польский министр.

Он подчеркнул, что такое предложение "нанесет удар по Европе, затем по НАТО, и все это скажется на евроатлантических отношениях".

Также Мотыка подчеркнул, что такие действия, напротив, лишь увеличат доходы Кремля и не помогут прекратить войну. Он назвал это "миражом" со стороны Москвы – что войну можно "остановить, если Европа вернется к российскому газу".

"Мы хотим импортировать из разных источников, чтобы не подвергаться энергетическому шантажу", – добавил он.

Ранее сообщалось, что США предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов, заблокированных после начала полномасштабной войны России в Украине, и передать их в финансовую структуру под контролем Вашингтона с целью возобновления мирных переговоров.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.