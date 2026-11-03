Нынешний премьер Швеции попробует сформировать правительство после провала кандидатки центристов

Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон согласился попытаться сформировать правительство без социал-демократов, после того как кандидат от центристов Элизабет Танд Рингквист потерпела неудачу во время голосования в парламенте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Expressen.

Элизабет Танд Рингквист не смогла сформировать правоцентристское правительство – и потерпела поражение во время голосования в Риксдаге.

Спикер Андерс Норлен ранее заявлял, что лидер партии "Умеренные", действующий глава правительства, является следующим в очереди на выполнение поручения по изучению возможности формирования правительства.

Через час после того, как Танд Рингквист потерпела поражение на голосовании, Ульф Кристерссон провел пресс-конференцию.

"Я только что разговаривал со спикером, и он подтвердил свои слова, сказанные на прошлой неделе, о том, что хочет поручить мне проведение предварительных переговоров. Я согласился на это", – сказал он.

Кристерссон заявил, что у него есть неделя на изучение условий формирования правительства.

"Я готов проверить, сможет ли существующая несоциалистическая коалиция сформировать правительство. Как я уже говорил ранее, все варианты решения сейчас кажутся маловероятными, но наименее вероятным является то, что Швеция вообще останется без правительства", – сказал он.

Теперь Кристерссон проведет переговоры с различными партиями.

Он отметил, что прийти к решению будет "трудно, вероятно, очень трудно".

"Но если бы я считал это невозможным, я бы не согласился", – добавил он.

26 октября лидер Центристской партии Элизабет Танд Рингквист заявила, что её попытки сформировать центристскую коалицию зашли в тупик.

Согласно шведской системе, перед проведением новых выборов в парламенте можно провести четыре голосования по кандидатам на пост премьер-министра. На данный момент состоялось одно голосование по лидеру социал-демократов Магдалене Андерссон, которое она проиграла.

Как сообщалось, по итогам парламентских выборов в Швеции 13 сентября четыре левоцентристские партии добились минимального большинства – 176 из 349 мест.

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