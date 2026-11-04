СМИ: Трамп рассматривает возможность отставки Хегсета после поражения республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп спрашивал своих советников как лично, так и по телефону, должен ли министр обороны Пит Хегсет остаться на своей должности после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Дональд Трамп еще не принял решение о замене Хегсета, сообщают некоторые источники издания. Еще до выборов демократы уже пытались инициировать импичмент Хегсета, и вероятность таких попыток может возрасти, поскольку демократы имеют значительное большинство в обеих палатах.

Среди возможных кандидатур на замену Хегсета Трамп может рассматривать губернатора Флориды от республиканцев Рона ДеСантиса, сообщил один из источников издания.

На просьбу прокомментировать сообщения о будущем Хегсета на посту министра обороны пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что Трамп "полностью доверяет министру Хегсету".

Также некоторые сотрудники Белого дома прогнозируют, что часть вины за поражение Республиканской партии на промежуточных выборах ляжет на адмирала Брэда Купера, главу Центрального командования США, и главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна. Ведь оба сыграли значительную роль в формировании стратегии в отношении войны с Ираном.

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

Трамп заявил, что признает результаты выборов, и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.

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