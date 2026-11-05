СМИ: республиканцы инициируют импичмент министра обороны США уже на следующей неделе

Палата представителей США может на следующей неделе вынести на голосование импичмент министра обороны США Пита Хегсета из-за войны с Ираном.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии США, передает "Европейская правда".

Член Палаты представителей Томас Масси из Кентукки, известный как антитрамповский республиканец, заявил CNN, что планирует инициировать голосование по импичменту главы Пентагона, когда Конгресс возобновит работу на следующей неделе. Несколько источников в Республиканской партии заявили, что ожидают одобрения этого решения нижней палатой.

Отмечается, что исторические провалы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября ускоряют попытки возложить ответственность за войну в Иране на министра обороны Пита Хегсета.

Многие законодатели пытаются возложить вину за результаты выборов на Хегсета, за кулисами утверждая, что именно он сыграл главную роль в том, чтобы убедить президента США Дональда Трампа атаковать Иран без стратегии выхода и без плана управления последствиями..

Глава Пентагона, активный сторонник войны, переоценил способность США быстро и легко выиграть в этом конфликте, утверждали CNN несколько республиканцев. Они обвинили министра в том, что он продолжает выступать за эскалацию, несмотря на отсутствие признаков того, что длительные бомбардировки приблизили Иран к капитуляции.

В своём заявлении главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл отметил, что Хегсет "не отступит и не позволит запугать себя политикам, стремящимся набрать партийные очки или начать фальшивые расследования там, где нет никаких правонарушений".

Для отстранения министра путем импичмента необходимо также голосование в Сенате, где за это решение должны проголосовать две трети сенаторов.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в среду, что не рассматривает возможность замены министра обороны Пита Хегсета.

Трамп сделал заявление после того, как СМИ стало известно о том, что он якобы спрашивал своих советников как лично, так и по телефону, должен ли Хегсет остаться на своей должности после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.