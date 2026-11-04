США могут получить первого темнокожего спикера Палаты представителей

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис может войти в историю как первый темнокожий спикер нижней палаты Конгресса.

Об этом сообщает Associated Press, передает "Европейская правда".

Это стало возможным после победы демократов на промежуточных выборах, по итогам которых они получили большинство в Палате представителей.

Окончательное решение по кандидатуре Джеффриса должны принять сами конгрессмены во время голосования 3 января, когда соберется новый состав Конгресса. Ожидается, что демократы выдвинут его на пост спикера, а затем поддержат во время голосования всей Палаты представителей.

Его возможное назначение станет исторической вехой для американской политики. Первого темнокожего конгрессмена избрали в Палату представителей еще в период Реконструкции после Гражданской войны, более 150 лет назад.

На праздновании победы демократов в Вашингтоне Джеффриса встретили криками "Спикер! Спикер!".

56-летний Джеффрис представляет Бруклин в Конгрессе с 2013 года. Он возглавил демократов в Палате представителей после того, как Нэнси Пелоси покинула руководящий пост в 2022 году.

В случае избрания он сменит республиканца Майка Джонсона.

Как известно, на выборах в Сенат Демократическая партия получила 53 места (из необходимых для большинства 51). Также партия завоевала 220 мест из необходимых 218 для большинства в Палате представителей, тем самым закрепив свой контроль над обеими палатами Конгресса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает результаты выборов, и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.

Подробнее о последствиях результатов выборов мы рассказывали в статье Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США.

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