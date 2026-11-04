Трамп заявил, что не рассматривает возможность замены Хегсета

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в среду, что не рассматривает возможность замены министра обороны Пита Хегсета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Wall Street Journal.

Трамп сделал заявление после того, как в СМИ стало известно о том, что он якобы спрашивал своих советников как лично, так и по телефону, должен ли министр обороны Пит Хегсет остаться на своей должности после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

"Нет, я считаю, что он очень хорошо справляется со своими обязанностями", – сказал Трамп.

Он отметил, что Хегсет был бы "очень популярен", если бы его назначили в Сенат от штата Теннесси, но добавил, что не слышал, чтобы это имело место.

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

Трамп заявил, что признает результаты выборов и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.

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