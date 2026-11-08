В Амстердаме прошел протест против политики Нидерландов в отношении Израиля

В воскресенье, 8 ноября, в Амстердаме началась демонстрация "Красная линия" против политики Нидерландов в отношении Израиля.

Об этом пишет NOS, передает "Европейская правда".

Многие участники акции одеты в красную одежду и размахивают большими красными и палестинскими флагами. Также присутствуют плакаты и транспаранты с такими лозунгами, как: "Сионизм – это расизм", "Нидерланды не поддерживают апартеид" и "Свободу Палестине".

Участники требуют от правительства принять более решительные меры против Израиля из-за насилия в отношении палестинцев.

Фото: NOS

Организаторы требуют, чтобы правительство страны "усилило максимальное политическое, экономическое и дипломатическое давление, чтобы навсегда положить конец незаконной оккупации Палестины".

Демонстранты движутся по маршруту, который начинается и заканчивается на Музейной площади, где установлена большая сцена, с которой произносятся речи.

Напомним, в июле прошлого года правительство Нидерландов вызвало посла Израиля в стране в связи с ситуацией в секторе Газа, а также ввело запрет на въезд для двух ультраправых министров.

Недавно британские "Зелёные" приняли резолюцию, в которой сионизм определен как "политическая идеология, призывающая к созданию – а теперь, когда оно уже существует, к сохранению – этнонационалистического еврейского государства на территории исторической Палестины с исключением и/или господством над нееврейским населением".

Для других, в частности для еврейской общины в Великобритании, сионизм означает право еврейского народа на собственную родину.

После этого Министерство иностранных дел Израиля запретило лидеру Партии зеленых въезд в страну.