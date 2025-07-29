Нидерланды вызывают посла Израиля и запрещают въезд ультраправым министрам

Правительство Нидерландов вызвало посла Израиля в стране в связи с ситуацией в секторе Газа, а также ввело запрет на въезд для двух ультраправых министров израильского правительства.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на соответствующее заявление, передает "Европейская правда".

Правительство страны вызывает посла Израиля для того, чтобы осудить "невыносимую и неприемлемую" ситуацию в секторе Газа.

Также Нидерланды запретили въезд в страну министрам Израиля Итамару Бен-Гвиру и Безалелю Смотричу – их обвиняют в неоднократном подстрекательстве к насилию против палестинцев и призывах к "этнической чистке" сектора Газа.

Правительство также заявило, что поддерживает рекомендацию ЕС ограничить доступ Израиля к его ведущей программе финансирования исследований и будет выступать за введение торговых санкций Европы, если будет установлено, что Израиль нарушил соглашение с ЕС об увеличении объемов гуманитарной помощи.

Напомним, в последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

В середине июля Европейская служба внешних действий представила государствам-членам ЕС предложения о дипломатических мерах против Израиля из-за нарушения им прав человека в секторе Газа.

28 июля Еврокомиссия предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы, в связи с ситуацией в секторе Газа.