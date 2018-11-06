Травичка для явки: як у США суміщають вибори та референдум про марихуану

Англомовні передвиборчі відеоролики рідко знаходять своїх глядачів в Україні – з очевидних причин.

Одним із рідкісних винятків став вірусний кліп "Don’t vote", що здобув популярність і в Україні.

Проблема, про яку у ньому йдеться, є дуже серйозною для США – і не лише для Демократичної партії, яка, вочевидь, причетна до підготовки саме цього ролика. Та й не тільки для США, так само вона б’є і по Україні.

Ця проблема – низька політична активність молоді, яка просто не ходить на вибори. Особливо – коли йдеться про проміжні вибори – ті, що відбудуться у США у вівторок.

Та у штаті Вісконсин знайшли, як додати на дільниці молодих виборців. 6 листопада, одночасно з виборами, тут пройде консультативний референдум щодо легалізації марихуани.

Дозволене заборонене

Від середини жовтня 2018 року Канада стала першою державою-членом G7, де можна легально виробляти, зберігати та споживати марихуану "для відпочинку", без жодних дозволів.

У Штатах на рівні держави такого дозволу немає. У федеральному законодавстві конопля – точніше, канабіс чи то марихуана – і досі віднесена до переліку наркотиків із найвищим рівнем заборони, яку не можна продавати навіть із медичною метою. Взагалі.

Але США – особлива держава. Кожен із штатів може ухвалювати власне законодавство на заміну федеральному, і чимало з них скористалися цією можливістю. На сьогодні 9 з 50 штатів дозволили "рекреаційне споживання" марихуани та її вирощування без мети продажу. Ще у 22 штатах її купівля та вживання дозволене лише за медичними приписами, із рецептом від лікаря.

На практиці легалізація (передусім, її суспільне сприйняття) просунулася ще далі. Приміром, у Нью-Йорку вживання канабісу дозволене тільки тим, хто має медичні причини та дозвіл від лікаря – та й вони не можуть вживати цей наркотик у громадських місцях. Але достатньо пройтися пару сотень метрів "клубними" вулицями Нью-Йорка – і ви напевно відчуєте специфічний запах; а ввечері від нього нікуди буде подітися у Центральному парку, і це не викликає помітної реакції з боку поліцейських.

Підтримка легалізації вільного обігу марихуани ілюстрація gallup.com

Можна сперечатися, чи добре це – але самі американці, схоже, не бачать тут проблем.

Підтримка легалізації марихуани зростає від 2000 року. Останні 5 років вона ніколи не падала нижче за 50%; зараз рівно дві третини американців заявляють, що споживання марихуани має бути легалізоване.

А в окремих штатах боротьбу за "легалайз" сумістили із політичними технологіями.

Зелений кандидат

Тижневик-таблоїд Shepherd Express, що виходить у штаті Вісконсин, на півночі США, формально є позапартійним виданням, але відкрито "топить за демократів", навіть не намагаючись дотримуватися журналістських стандартів.

У його листопадовому номері на перших сторінках – пряма політична реклама Демократичної партії з описом програми, стандартними фразами "найважливіші вибори в житті" тощо.

А оскільки читач може це просто прогорнути, додатково рекламу винесли на першу сторінку номера. Там обличчя 10 кандидатів на різні посади від Демпартії, а на 11-му місці замість обличчя – добре впізнаваний конопляний листочок.

І це не дарма.

Конопляний листок цілком може виявитися визначальним для перемоги Демпартії у регіоні.

Боротьба за легалізацію марихуани у США вже давно не є маркером належності до партії демократів.

Нагадаємо, "легалайз" підтримує дві третини населення, а демократи про такий рейтинг можуть хіба що мріяти. Водночас серед лібералів, тобто прихильників Демпартії, рівень такої підтримки є набагато вищим. А тому боротьба за легалізацію є доволі ефективним методом спілкування зі своїми виборцями. А на додаток – ще й дозволяє залучити тих, хто не визначився.

Саме тому газету з рекламою легалайзу (і, заразом, з обличчями "правильних" кандидатів) безкоштовно роздають у районній адміністрації Мілуокі, найбільшого міста регіону.

Голова адміністрації району Кріс Абель воліє не говорити про агітацію за допомогою конопель. Але навіть він визнає, що це, до певної міри, є технологією. "Це, звичайно, дозволяє підвищити явку", - із посмішкою пояснює він кореспонденту "Європейської правди", наголошуючи, звісно, що головна мета – почути голос людей.

Що змінить референдум?

У бюлетені, який отримують мешканці Вісконсина, поруч із прізвищами кандидатів двома мовами, англійською та іспанською, зазначене також запитання місцевого референдуму (про зміни у демографічній картині США, через які іспанська мова набирає рис "державної", "Європейська правда" згадувала в іншому матеріалі).

Це запитання звучить таким чином: "чи підтримуєте ви дозвіл на вживання марихуани дорослими особами віком понад 21 рік, із одночасним запровадженням регулювання ринку марихуани та його оподаткуванням".

І слова про оподаткування – не пусті. Ті, штати, які вже легалізували марихуану, збирають сотні мільйонів доларів податків щорічно (!!!) від її продажу та видачі ліцензій. Це – вагомий аргумент прибічників легалізації. Але противники, представники республіканців, які контролюють більшість у парламенті штату Вісконсин, досі відмовлялися підтримати цю ініціативу.

Референдум, який проходитиме у вівторок у Мілуокі та 15 інших контрольованих демократами районах Вісконсина, не має юридичної сили, але стане потужною зброєю у руках прибічників "легалайзу". "Влада штату – виборна, суперечити волі людей їй буде непросто", - пояснює голова адміністрації Мілуокі.

А головне – те, що вже зараз, 6 листопада, референдум досягне своєї другої мети. Частина виборців-лібералів прийде на дільниці саме заради нього. Цілком можливо, що їхні голоси змінять баланс сил і дозволять демократам очолити штат або обратися у Сенат США. А це, у свою чергу, зробить "легалайз" ще на крок ближчим.