Травка для явки: как в США совмещают выборы и референдум о марихуане

Англоязычные предвыборные видеоролики редко находят своих зрителей в Украине – по очевидным причинам.

Одним из редких исключений стал вирусный клип "Don't vote", получивший известность и в Украине.

Проблема, о которой в нем говорится, является очень серьезной для США – и не только для Демократической партии, которая, очевидно, причастна к подготовке именно этого ролика. Да и не только для США, так же она бьет и по Украине.

Эта проблема – низкая политическая активность молодежи, которая просто не ходит на выборы. Особенно – когда речь идет о промежуточных выборах, которые пройдут в США во вторник.

Но в штате Висконсин нашли, как добавить на участки молодых избирателей. 6 ноября, одновременно с выборами, здесь пройдет консультативный референдум по легализации марихуаны.

Разрещенное запрещенное

С середины октября 2018 года Канада стала первым государством-членом G7, где можно легально производить, хранить и потреблять марихуану "для отдыха", без разрешений.

В Штатах на уровне государства такого разрешения нет. В федеральном законодательстве конопля – точнее, каннабис или марихуана – до сих пор отнесена к перечню наркотиков с высоким уровнем запрета, который нельзя продавать даже с медицинской целью. Вообще.

Но США – особое государство. Каждый из штатов может принимать собственное законодательство на замену федеральному, и многие из них воспользовались этой возможностью. На сегодня 9 из 50 штатов позволили "рекреационное потребление" марихуаны и ее выращивание без цели продажи. Еще в 22 штатах ее покупка и применение разрешены только по медицинским предписаниям, с рецептом от врача.

На практике легализация (прежде всего, ее общественное восприятие) продвинулась еще дальше. К примеру, в Нью-Йорке употребление каннабиса разрешено только тем, кто имеет медицинские причины и разрешение от врача – и они не могут употреблять этот наркотик в общественных местах. Но достаточно пройтись пару сотен метров "клубными" улицами Нью-Йорка – и вы наверняка почувствуете специфический запах; а вечером от него некуда будет деться в Центральном парке, и это не вызывает заметной реакции со стороны полицейских.

Поддержка легализации свободного оборота марихуаны иллюстрация gallup.com

Можно спорить, хорошо ли это – но сами американцы, похоже, не видят здесь проблем.

Поддержка легализации марихуаны растет с 2000 года. Последние 5 лет она никогда не падала ниже 50%; сейчас ровно две трети американцев заявляют, что потребление марихуаны должно быть легализировано.

А в отдельных штатах борьбу за "легалайз" совместили с политическими технологиями.

Зеленый кандидат

Еженедельник-таблоид Shepherd Express, выходящей в штате Висконсин, на севере США, формально является беспартийным изданием, но в открытую "топит за демократов", даже не пытаясь придерживаться журналистских стандартов.

В его ноябрьском номере на первых страницах – прямая политическая реклама Демократической партии с описанием программы, стандартными фразами "важнейшие выборы в жизни" и тому подобное.

А поскольку читатель может это просто пролистнуть, дополнительно рекламу вынесли на первую страницу номера. Там лица 10 кандидатов на разные должности от Демпартии, а на 11-м месте вместо лица – хорошо узнаваемый конопляный листик.

И это не зря.

Конопляный лист вполне может оказаться определяющим для победы Демпартии в регионе.

Борьба за легализацию марихуаны в США уже давно не является маркером принадлежности к партии демократов.

Напомним, "легалайз" поддерживает две трети населения, а демократы о таком рейтинге могут разве что мечтать. В то же время среди либералов, то есть сторонников Демпартии, уровень такой поддержки намного выше. А потому борьба за легализацию является довольно эффективным методом общения со своими избирателями. А в дополнение – еще и позволяет привлечь тех, кто не определился.

Именно поэтому газету с рекламой легалайза (и, заодно, с лицами "правильных" кандидатов) бесплатно раздают в районной администрации Милуоки, крупнейшего города региона.

Глава администрации района Крис Абель предпочитает не говорить об агитации при помощи конопли. Но даже он признает, что это, в некоторой степени, является технологией. "Это, конечно, позволяет повысить явку", - с улыбкой объясняет он корреспонденту "Европейской правды", отмечая, конечно, что главная цель – услышать голос людей.

Что изменит референдум?

В бюллетене, который получают жители Висконсина, рядом с фамилиями кандидатов на двух языках, английском и испанском, указан также вопрос местного референдума (об изменениях в демографической картине США, при которых испанский язык набирает рис "государственного", "Европейская правда" упоминала в другом материале).

Это вопрос звучит следующим образом: "поддерживаете ли вы разрешение на употребление марихуаны взрослыми старше 21 года, с одновременным введением регулирования рынка марихуаны и его налогообложением".

И слова о налогообложении – не пустые. Те штаты, которые уже легализовали марихуану, собирают сотни миллионов долларов налогов ежегодно (!!!) от ее продажи и выдачи лицензий. Это – весомый аргумент сторонников легализации. Но противники, представители республиканцев, которые контролируют большинство в парламенте штата Висконсин, до сих пор отказывались поддержать эту инициативу.

Референдум, который пройдет во вторник в Милуоки и 15 других контролируемых демократами районах штата Висконсин, не имеет юридической силы, но станет мощным оружием в руках сторонников "легалайза". "Власти штата – выборные, перечить воле людей им будет непросто", - объясняет глава администрации Милуоки.

А главное – то, что уже сейчас, 6 ноября, референдум достигнет своей второй цели. Часть избирателей-либералов придет на участки именно ради него. Вполне возможно, что их голоса изменят баланс сил и позволят демократам возглавить штат или избраться в Сенат США. А это, в свою очередь, сделает "легалайз" еще на шаг ближе.