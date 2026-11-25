Перша леді США Меланія Трампа посприяла возз'єднанню дев’ятьох дітей з України та Росії з їхніми родинами.

Про це у середу заявили у Білому домі, передає "Європейська правда".

Меланія Трамп всьоме організувала возз'єднання дітей з України та Росії з їхніми родинами, завдяки чому загальна кількість дітей, які повернулися до своїх сімей за сприяння першої леді, сягнула 43, заявили у пресслужбі Білого дому.

"Сьогодні відбулося возз’єднання дев’яти дітей із їхніми родинами за повної співпраці лідерів Росії та України. Я й надалі рішуче налаштована продовжувати свою гуманітарну діяльність та об’єднувати родини", – заявила перша леді США.

Як наголосили у Білому домі, ця домовленість відбулася незадовго після того, як перша леді домоглася локального перемир’я в Олешках на Херсонщині.

"Втручання першої леді врятувало майже 800 життів і дозволило доставити вкрай необхідні продукти харчування, чисту воду, ліки та медичну допомогу", – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у серпні Меланія Трамп написала "листа миру" Владіміру Путіну із закликами щодо вивезених російською окупаційною адміністрацією українських дітей. Цей лист очільнику Кремля перед самітом на Алясці вручив президент США Дональд Трамп.

Після цього перша леді США сказала, що має "відкритий канал спілкування" з Путіним щодо повернення викрадених з України дітей.