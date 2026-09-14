Німеччина спрямує кілька сотень військових до бригади в Литві у примусовому порядку

Менш ніж за рік до постійного розгортання німецької бойової бригади в Литві міністр оборони Борис Пісторіус вирішив, всупереч початковому плану, відправити кілька сотень солдатів на східний фланг НАТО на обов’язковій основі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Після того як міністр дав зелене світло на цей крок, його міністерство оголосило, що це необхідно для чисельності "в середині трицифрового діапазону"; джерела в Бундесвері говорять про приблизно 570 чоловіків і жінок.

Незважаючи на інтенсивні зусилля з набору персоналу, німецькі збройні сили ще не знайшли достатньої кількості добровольців для бригади, яка має бути готовою до бойових дій до кінця 2027 року. За даними міністерства, хоча 80 відсотків із приблизно 5 000 посад у бригаді вже заповнено, існують деякі "сфери дефіциту", насамперед ІТ-фахівці, фахівці з технічного обслуговування танків та медики, яких тепер доводиться направляти до Литви за наказом. Таких фахівців також не вистачає в самих Збройних силах Німеччини.

У спільному наказі, виданому в понеділок, Пісторіус та його генеральний інспектор Карстен Бро’р ще раз наголосили на важливості цього розгортання. "З постійним розміщенням 45-ї танкової бригади в Литві ми взялися за виконання місії, яка не має прецеденту в історії Бундесверу", – йдеться в наказі, який розповсюджується серед усіх солдатів. Таким чином Бундесвер гарантує безпеку Литви та демонструє себе як надійного партнера, що також служить для забезпечення "миру та свободи для народу Німеччини".

Спочатку Пісторіус планував укомплектувати бригаду в Литві виключно добровольцями і розпочав масштабну програму набору. Однак наразі не набрано достатньої кількості добровольців, особливо серед рядового складу та для певних спеціалізованих підрозділів.

Тому, як зазначили Пісторіус і Броєр у своєму наказі, необхідні "обов’язкові заходи". Обидва запевнили, що до них вдаватимуться лише "у випадках, коли це необхідно для оперативної готовності".

Пісторіус і Броєр обіцяють, що вони "ретельно розглянуть кожен окремий випадок, проведуть переговори з тими, кого це стосується, врахують особисті труднощі та нададуть найкращу можливу підтримку відповідним членам Бундесверу та їхнім сім’ям".

Нагадаємо, Німеччина розгортає бригаду в Литві у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії після її вторгнення в Україну. Підрозділ було офіційно введено в дію у 2025 році, і, як очікується, до 2027 року він досягне повної бойової готовності. Загальна чисельність німецької бригади у Литві становитиме 4 800 військовослужбовців та 200 цивільних співробітників.

Литва й Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади, у вересні 2024 року.