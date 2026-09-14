Енергетичне перемирʼя Трампа, список реформ від ЄС, перемога партії Мерца: новини дня

Трамп каже, що Україна погодилася не бити по енергооб’єктах РФ, а Єврокомісія надіслала Києву список реформ, які необхідно виконати для отримання фінансової підтримки.

ЄС продовжив санкції проти Путіна й Лаврова лише на 7 днів, щоб спробувати досягти за цей час консенсусу.

Мерц вважає, що для Європи настають вирішальні "тижні чи місяці".

Все важливе і цікаве за понеділок, 14 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Енергетичне перемирʼя Трампа

Американський президент Дональд Трамп стверджує, що Україна погодилася не бити по об’єктах російської енергетики.

"Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах. Росія погодилася робити так само", – додав він.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури.

"Війну треба закінчувати. І деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру. Очікуємо від партнерів конкретики", – додав Зеленський.

Список реформ від ЄС

До спікера Верховної ради Руслана Стефанчука надійшов лист за підписом двох єврокомісарів, надісланий напередодні чергового пленарного тижня.

ЄС декларує бажання підтримати Україну, але підкреслює, що натомість чекає від України демонстрації прогресу у реформах і нагадує, що у рамках "Плану України" "залишається доступною допомога у розмірі понад 20 млрд євро за умови здійснення реформ відповідно до вимог ЄС".

"У додатку до цього листа викладено низку пріоритетних реформ, що потребують ухвалення відповідних законодавчих актів", – йдеться у листі.

Більше подробиць – у новині.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав народних депутатів консолідувати зусилля навколо ухвалення рішень, від яких залежить фінансова спроможність України.

"На наших плечах сьогодні – не лише якість законодавства, а значною мірою й фінансова спроможність країни. Тому часу на парламентське блокування у нас немає. Закликаю всіх парламентарів консолідувати зусилля навколо ухвалення необхідних рішень", – зазначив Стефанчук.

Президент Володимир Зеленський розповів, що Канада не лише закупить перехоплювачі PAC-3 до систем Patriot, а ще й надасть ракети АІМ-9, АІМ-120 і допоможе придбати необхідні засоби від інших країн.

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що Литва готова надавати Україні трансформатори для підтримки енергетичної інфраструктури взимку, локомотиви, а також засоби для опалення і продукти.

Норвегія профінансувала енергетичне обладнання для Дніпропетровської області.

За словами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, зараз ведуться переговори про надання Україні ліцензії на "менш просунуті" ракети Patriot.

Щодо санкцій проти Росії

У понеділок, 14 вересня, Комітет постійних представників держав ЄС у Брюсселі (Coreper) продовжив санкційний режим щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на 7 днів, оскільки Словаччина та Франція продовжують наполягати на вилученні зі списку двох російських олігархів (Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова).

Дипломати сподіваються, що за цей час вдасться досягнути консенсусу щодо продовження санкційного режиму – до якого, варто підкреслити, входить ватажок Кремля Владімір Путін, очільник російського МЗС Сергій Лавров та інші одіозні керівники Росії.

Американський конгресмен-демократ Євген Віндман вважає реальним ухвалення в Палаті представників законопроєкту про санкції проти Росії покійного сенатора Ліндсі Грема.

Про це Віндман розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

Крім того, він висловив впевненість, що після проміжних виборів до Конгресу підтримка України збережеться як з боку демократів, так і з боку республіканців.

Польща хоче прискорити рух на кордоні

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек констатував, що Росія посилює тиск на Україну і зараз намагається серйозно порушити логістику по всій території країни, що відображається активізацією ударів по залізниці та КПП на кордоні.

"Це спроби ізолювати Україну, перериваючи логістичні шляхи, дороги, зриваючи постачання і зброї, і товарів", – сказав Чеслав Мрочек.

Він зазначив, що активізація російських ударів по західних областях України посилює загрозу для Польщі. "Якщо є удари за два кілометри від польського кордону, це дуже збільшує ризики і для нас", – сказав заступник міністра.

Чиновник озвучив поради для мешканців країни у прикордонних громадах на випадок реальної загрози з повітря.

"Якщо це приватні будинки – пріоритетним місцем для укриття є гараж або підвал. Придатні приміщення є і в багатоквартирних будинках", – сказав Мрочек, додавши, що варіантом є також кімната "за двома стінами".

Нагадаємо, 13 вересня під ударами РФ опинилася АЗС біля КПП "Ягодин – Дорогуськ", також поцілили у локомотив потяга "Укрзалізниці", що стояв за 2 км від кордону. Невдовзі перед ударами тим самим маршрутом кордон перетинав поїзд з іноземними гостями.

У Польщі планують пришвидшити рух на кордоні з Україною, щоб не створювати скупчень транспорту, які можуть стати цілями для російських атак.

"Важливо не накопичувати біля наших прикордонних переходів вантажівок із пальним. Не мушу цього пояснювати, але це наше слабке місце", – повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після наради в Урядовому центрі безпеки.

В Кремлі заявили, що продовжать бити по усій території України.

Польща готує укриття

За словами заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика, російські удари поблизу польського кордону є спробою відрізати Україну від військових поставок.

За його словами, останні атаки на захід України – це ще й випробування НАТО. Зокрема, за даними ЦРУ, серед планів Росії на найближчий час є сценарії, які стосуються європейських країн.

"Можливі диверсійні акти, можливе загострення гібридної війни, але в таких масштабах, яких ми досі не бачили, можливі акції різного роду десь на прикордонних територіях, наприклад, у балтійських країнах, на кордоні з НАТО, – це дуже реальні сценарії, які можуть перерости в щось набагато серйозніше", – говорить чиновник.

Біля берегів Польщі підняли з води російський дрон. Згодом з’явилося відео.

Польський уряд запустив сайт з місцями для укриттів.

Сервіс gdziesieukryc.pl запустили у зв’язку з атакою Росії уночі 13 вересня на автозаправну станцію в Україні, поблизу кордону з Польщею.

"Перед нами стоїть велике завдання з будівництва місць для укриття", – заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек.

За словами глави польського МЗС Радослава Сікорського, у разі російської агресії проти НАТО авіація лише європейської частини Альянсу може швидко знищити половину російських нафтопереробних заводів.

Він визнав, що Польща планує дедалі краще готуватися до провокацій з боку Росії.

"Вирішальні тижні чи місяці"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Європу чекають вирішальні тижні чи місці, які визначать долю континенту.

"Зараз ми маємо залишатися непохитними, доки ця жахлива війна не закінчиться. Якщо Росія досягне успіху, це матиме непередбачувані та безпрецедентні наслідки для всіх нас, зокрема й для Німеччини", – додав він.

Прем'єр-міністр німецької землі Саксонії Міхаель Кречмер вважає, що Німеччина фактично стала стороною конфлікту у війні РФ проти України та, на його думку, це неправильно.

Німеччина спрямує кілька сотень військових до бригади в Литві у примусовому порядку.

За даними Politico, Німеччина планує виділити 3,4 млрд євро на закупівлю ракет Tomahawk. До речі, німецьке Міністерство оборони виявило, що майже кожен третій їхній доброволець непридатний для війська.

У Німеччині заявили про посилення російського шпигунства.

На південному сході Литви почались військові навчання, а Фінляндія приєднується до ініціативи Франції щодо ядерного стримування.

У ЄС запевнили, що зміцнюють протидію загрозам на східних кордонах.

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс вважає, що Брюссель починає усвідомлювати загрозу безпеці, яку Росія становить для Європейського Союзу.

Крім того, Євросоюз готує нову стратегію щодо Арктики через активність Росії. За словами президента Європейської ради Антоніу Кошти, ЄС збільшить інвестиції у безпеку й оборону, зокрема в Арктиці.

Загрози для Молдови

Тим часом дрон вкотре залетів у повітряний простір Молдови на кордоні з Україною.

Колишній глава ЦРУ Девід Петреус попередив, що Молдова може стати наступною ціллю російського диктатора Владіміра Путіна.

Альянс Канади з ЄС

Прем’єр Канади оголосив про намір створити "унікальний союз" з ЄС.

Крім того, за даними Financial Times, Канада хоче приєднатися до кредиту для України на 90 млрд євро, щоб зблизитися з ЄС.

Вибори в Європі

За підрахунками 94% голосів на парламентських виборах у Швеції, лідирують партії опозиції; найбільше отримують соціал-демократи на чолі з Магдаленою Андерссон.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, який очолює партію "Помірковані", після оприлюднення результатів голосування на парламентських виборах спрогнозував складні переговори про формування нового уряду.

У Нижній Саксонії партія чинного федерального канцлера Фрідріха Мерца – Християнсько-демократичний союз (ХДС) – залишається найсильнішою на рівні округів, випереджаючи Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН).

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") теж демонструє значне зростання голосів виборців.

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