Зеленський заявив про "сильну пропозицію" США щодо припинення ударів

Президент Володимир Зеленський заявив про наявність "сильної пропозиції" США щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі між Росією та Україною.

Про це він сказав увечері 14 вересня, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що якщо "це може стати першим деескалаційним кроком – кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі й наших у відповідь, – то Україна готова підтримати деескалацію".

"Зараз є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі", – акцентував він.

Президент зазначив, що Україна бачить, що "росіяни відчувають напругу через влучні відповіді по російській економіці війни".

"Поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво й довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки", – наголосив він.

Цього дня Зеленський заявив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури.

Такій заяві Зеленського передувало твердження його американського візаві Дональда Трампа щодо того, що Україна погодилася не бити по об’єктах російської енергетики, а також, що Росія начебто "погодилася робити так само".