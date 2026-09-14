Європарламент відкриє представництво в Канаді

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що Європарламент має намір відкрити представництво в Канаді.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Метсола заявила, що Бюро Європейського парламенту схвалило відкриття представництва Європейського парламенту в Оттаві.

"Більш активна присутність, яка сприятиме парламентським обмінам через Атлантику, а регіональна сфера компетенції охоплюватиме територію аж до Арктики. Європа та Канада: давні друзі, які й досі разом пишуть наступну сторінку історії", – додала вона.

Як очікується, 17 вересня прем’єр-міністр Канади Марк Карні виступить перед Європейським парламентом на тлі того, що Канада та ЄС прагнуть тісніших зв'язків після тарифної суперечки Оттави з Вашингтоном.

Водночас стало відомо, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не буде присутня на виступі прем’єр-міністра Канади.

Карні раніше оголосив про плани розпочати переговори про "унікальний союз" з ЄС.