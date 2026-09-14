На кордоні з Польщею тимчасово припинять пропуск автобусів через Шегині

На польській стороні пункту пропуску "Шегині–Медика" незабаром розпочнуться ремонтні роботи, у зв’язку з чим змінюється організація автобусного руху через українсько-польський кордон.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту, пише "Європейська правда".

З 20 вересня на польській стороні пункту пропуску "Шегині–Медика" стартують ремонтні роботи. У зв’язку з цим змінюється організація автобусного руху через українсько-польський кордон.

Зазначається, що на період проведення робіт автобуси, які прямують з України до Польщі, будуть перенаправлені на інші пункти пропуску.

За інформацією польської сторони, такий формат організації руху діятиме орієнтовно до листопада 2027 року.

11 червня після перемовин України та Польщі польська сторона погодилася на літній період відмовитись від запланованого рішення про призупинення оформлення автобусів КПП "Шегині – Медика" на в’їзд до Польщі у зв’язку з ремонтами.

Перед цим 10 червня оголосили, що пропуск автобусів з України до Польщі на КПП "Шегині – Медика" призупинять до листопада 2027 року у зв’язку з ремонтними роботами. Ремонти почнуться з 15 червня.