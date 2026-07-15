У Мелоні після першої невдачі хочуть просувати далі ідею виборчої реформи

Керівна коаліція в Італії у середу заявила, що збирається просувати далі ідею виборчої реформи, попри провал голосування за один з ключових її аспектів.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Італійська керівна коаліція не збирається відмовлятися від запланованої виборчої реформи після провалу у парламенті голосування щодо одного з ключових її елементів.

Під час таємного голосування у вівторок запропонована "Братами Італії" Джорджі Мелоні пропозиція про можливість віддавати голоси за конкретних кандидатів у партійних списках не пройшла – частково через те, що близько 30 депутатів з коаліції не проголосували "за".

Результати голосування стали ще однією значною невдачею для Мелоні – на додачу до березневого референдуму щодо судової реформи.

Керівна коаліція, до якої входять "Брати Італії", "Ліга" та "Вперед, Італіє", запропонувала повністю пропорційну систему з бонусними мандатами, що гарантує більшість будь-якій коаліції, яка здобуде понад 42% голосів.

Поточна виборча система передбачає, що близько третини депутатів обираються за мажоритарною системою в одномандатних округах, решта – за пропорційною системою за партійними списками.

Опозиція критикує реформу як спробу Мелоні покращити свої шанси на переобрання, оскільки від збереження "мажоритарки" виграє лівоцентристський блок. Після ініціювання реформи її почали звинувачувати у спробі сфальсифікувати наступні вибори.

Міністр з парламентських відносин Лука Чіріані заявив, що пріоритетом залишається все ж ухвалити проєкт у нижній палаті і потім передати Сенату, де його могли б ухвалити у вересні.

Партія Мелоні "Брати Італії" залишається найпопулярнішою політсилою, проте останні опитування свідчать, що загалом керівна коаліція відстає від лівоцентристського альянсу на чолі з "Демократичною партією" та "Рухом 5 зірок". З поточними настроями, вибори 2027 року можуть не визначити явного переможця і жодна з партій не буде мати впевненої більшості.

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