У Литві заявили про проблему з укриттями: 31% жителів не знають, де вони розташовані

Лише трохи більше п’ятої частини мешканців Литви знають, де знаходиться найближче сховище або укриття на випадок повітряної тривоги чи іншої надзвичайної ситуації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування компанії Baltijos tyrimai, проведеним на замовлення LRT.

Дослідження, проведене 19–30 червня серед 1010 повнолітніх мешканців країни, показало, що лише 22% респондентів точно знають, де розташоване найближче укриття. Ще 40% вважають, що знають, але не впевнені в цьому. При цьому 31% зізналися, що не знають, де знаходиться укриття, і взагалі цим питанням не цікавилися.

Найменш поінформованими виявилися люди старше 65 років. Найкраще обізнані мешканці віком від 30 до 49 років. Чоловіки частіше за жінок заявляли, що знають місцезнаходження укриттів.

Міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас визнав, що система інформування про захисні споруди поки що працює недостатньо ефективно.

За його словами, необхідно проводити інформаційні кампанії та розробити єдиний стандарт дій під час повітряної тривоги. Однак міністр наголосив, що відповідальність лежить не лише на державі.

"Безпека кожного мешканця має бути його власним пріоритетом. Люди самі повинні проявляти більше ініціативи та цікавитися цією інформацією", – заявив міністр.

Голова Асоціації органів місцевого самоврядування Литви Аудрюс Клішоніс вважає, що однією з проблем залишається недостатня система орієнтування. За його словами, вказівники часто розміщуються лише на самих будівлях, тоді як потрібні додаткові знаки на вулицях, щоб перехожі також могли легко знайти укриття.

За даними литовського МВС, станом на липень 2026 року в країні визначено 6618 укриттів, здатних прийняти близько 1,6 млн осіб – це приблизно 58 % населення Литви. До 2027 року влада розраховує збільшити цей показник до 60%, а до 2028 року модернізувати щонайменше 1000 укриттів.

При цьому міністерство наводить більш оптимістичні дані власного дослідження: у 2025 році про місцезнаходження найближчого укриття знали 44% мешканців, тоді як у 2023 році таких було лише 31%.

ЗМІ раніше писали, що на тлі інцидентів з потраплянням дронів у повітряний простір ЄС країни Балтії звернулися до України за досвідом у сфері будівництва бомбосховищ.

У червні в естонському Таллінні почали монтувати перше модульне укриття на випадок повітряної загрози, що є першим подібним об’єктом в усій країні.