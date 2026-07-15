У Сеймі Польщі підтвердили відмову Туска від імунітету

Парламентська комісія з регламенту підтвердила відмову прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска від імунітету, що є кроком до можливості проведення кримінального провадження щодо нього у справі за приватним обвинуваченням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Туск подав письмову заяву про відмову від імунітету ще 2 липня у зв'язку з обвинувальним актом, поданим "Інститутом суверенної Польщі" колишнього міністра юстиції Збігнева Зьобро.

У середу комісія Сейму визнала, що ця заява відповідає всім формальним вимогам.

Наступним кроком стане підтвердження відмови від імунітету маршалком Сейму, що відкриє шлях до кримінального провадження. Водночас відповідно до польського законодавства притягнення депутата до кримінальної відповідальності можливе лише за тим епізодом, на який він дав згоду.

Коментуючи своє рішення на початку липня, Туск заявив, що судовий процес стане доброю нагодою оприлюднити додаткові факти, які, за його словами, ще більшою мірою підтвердять причетність політиків правого табору до справи, пов'язаної з криптовалютною платформою Zondacrypto.

Позов пов'язаний із заявами прем'єра, зробленими 8 квітня перед засіданням уряду. Тоді Туск, посилаючись на інформацію польського Агентства внутрішньої безпеки (ABW), стверджував, що голова правління Zondacrypto Пшемислав Краль наприкінці жовтня – на початку листопада 2025 року переказав 450 тисяч злотих до фонду "Інституту суверенної Польщі", пов'язаного зі Збігневом Зьобро.

Крім того, за словами прем'єра, інша компанія, пов'язана із Zondacrypto та Кралем, переказала 70 тисяч євро фонду "Добрий уряд", заснованому депутатом від партії "Конфедерація" Пшемиславом Віплером.

Наприкінці квітня колишній заступник міністра юстиції Польщі Пйотр Цеплуха, пов'язаний з "Інститутом суверенної Польщі", повідомив, що фонд подав до суду приватний обвинувальний акт проти Туска за нібито наклеп і клопотання про позбавлення його імунітету.

Він звинуватив прем'єра в поширенні неправдивих тверджень замість того, щоб, за його словами, взяти відповідальність за дії уряду у справі Zondacrypto.

Нагадаємо, нинішня владна коаліція Польщі на чолі з Туском веде активні розслідування щодо діяльності попереднього уряду "Права і справедливості" та, зокрема, колишнього міністра Збігнева Зьобро.

За правління колишнього угорського прем’єра Віктора Орбана Зьобро отримав прихисток в Угорщині, однак після зміни влади в цій країні він втік до США.